FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
The Trump Effect
Markets
Breakingviews
Reuters Backstory
Technology
Science
Arts
January 19, 2018 / 11:41 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Activision Blizzard Recommends Shareholders Reject Mini-Tender Offer By TRC Capital Corp

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Activision Blizzard Inc:

* ACTIVISION BLIZZARD RECOMMENDS SHAREHOLDERS REJECT MINI-TENDER OFFER BY TRC CAPITAL CORPORATION

* ‍ANNOUNCED IT HAS RECEIVED NOTICE OF AN UNSOLICITED MINI-TENDER OFFER BY TRC CAPITAL CORPORATION​

* ACTIVISION BLIZZARD - ‍RECEIVED NOTICE OF OFFER BY TRC CAPITAL TO PURCHASE UP TO 2 MILLION SHARES OF AT A PRICE OF $63.25 PER SHARE IN CASH​

* - ‍DOES NOT ENDORSE TRC CAPITAL‘S OFFER AND RECOMMENDS STOCKHOLDERS NOT TENDER THEIR SHARES IN RESPONSE TO OFFER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.