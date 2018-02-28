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Mergers & Acquisitons - Americas
February 28, 2018 / 4:47 PM / a day ago

BRIEF-AcuityAds To Acquire ADman Media

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - AcuityAds Holdings Inc:

* ACUITYADS TO ACQUIRE ADMAN MEDIA

* ACUITYADS HOLDINGS - CO TO BUY 100% STOCK OF ADMAN MEDIA, IN EXCHANGE FOR COMBINATION OF CASH & EARN-OUTS​

* ACUITYADS HOLDINGS - DEAL IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO CO‘S FINANCIAL PERFORMANCE IN 2018, EXCLUDING ONE-TIME TRANSACTION AND INTEGRATION COSTS​

* ACUITYADS - ENTERS AGREEMENT TO ACQUIRE ADMAN INTERACTIVE S.L., A VIDEO SUPPLY SIDE PLATFORM FOR SPANISH-SPEAKING MARKETS IN EUROPE AND LATIN AMERICA

* ACUITYADS HOLDINGS SAYS INTENDS TO FINANCE ADMAN MEDIA ACQUISITION BY LEVERAGING AVAILABLE CREDIT FACILITIES

* ACUITYADS HOLDINGS SAYS ADMAN MEDIA ACQUISITION IS AN ALL-CASH DEAL & ADMAN MEDIA‘S SHAREHOLDERS WILL GET INITIAL CASH PAYMENT OF EUR 1.7 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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