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BRIEF-Adaptimmune Therapeutics Says On Jan 5, Co Entered Into Agreement With Cell, Gene Therapy Catapult For Vector Production In UK
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#Regulatory News - Americas
January 8, 2018 / 1:24 PM / a day ago

BRIEF-Adaptimmune Therapeutics Says On Jan 5, Co Entered Into Agreement With Cell, Gene Therapy Catapult For Vector Production In UK

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Adaptimmune Therapeutics Plc:

* ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS SAYS ON JAN 5, CO ENTERED INTO AGREEMENT WITH CELL AND GENE THERAPY CATAPULT FOR VECTOR PRODUCTION IN UK - SEC FILING

* ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS - AGREEMENT IS FOR TERM OF 5 YEARS WITH EARLIER TERMINATION AVAILABLE TO BOTH PARTIES ON PROVISION OF 12 MONTHS’ NOTICE

* ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC - AGREEMENT WILL ENABLE CO TO HAVE ITS OWN DEDICATED VECTOR MANUFACTURING SPACE IN UK

* ADAPTIMMUNE - AGREEMENT TO ENSURE VECTOR SUPPLY PRODUCTION BEYOND 2020 FOR ONGOING STUDIES WITH 3 SPEAR T-CELL THERAPIES, MAGE-A4, MAGE-A10 AND AFP Source text (bit.ly/2m7wkSH) Further company coverage:

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