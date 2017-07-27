FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 days ago
BRIEF-ADL Partner H1 net sales raise to 62.2 million euro
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 27, 2017 / 5:45 PM / 10 days ago

BRIEF-ADL Partner H1 net sales raise to 62.2 million euro

Reuters Staff

1 Min Read

July 27 (Reuters) - ADL PARTNER SA:

* ATTICIPATES FURTHER STRENGTHENING EFFICIENCY (NOT 'REMAINS CONFIDENT OF ITS ABILITY TO IMPROVE ITS PERFORMANCE YET FURTHER')

* H1 NET SALES EUR 62.2 MILLION VERSUS EUR 59.3 MILLION YEAR AGO

* COMMERCIAL INVESTMENTS LAUNCHED, PARTICULARLY ON ADLP ASSURANCES, ARE EXPECTED TO CONTINUE HAVING AN IMPACT ON RESULTS

* FURTHER STRENGTHENING EFFICIENCY OF ITS OFFERS AND DIVERSIFYING ITS ACTIVITIES, WILL BE ABLE TO SUSTAINABLY CONSOLIDATE ITS POTENTIAL FOR GROWTH AND PROFITABILITY Source text: bit.ly/2vbRh63 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.