BRIEF-Adler Real Estate: Acquisition Of Stakes In Brack Capital Properties N.V.

Feb 19 (Reuters) - ADLER REAL ESTATE AG:
* INTENDS TO ACQUIRE UP TO 70 % IN BRACK CAPITAL PROPERTIES N.V.
* 440 NEW ISRAELI SHEKEL PER SHARE OFFERED TO ALL SHAREHOLDERS
* FULLY FUNDED WITH PROCEEDS FROM RECENT SALES AND CASH WITH NO CAPITAL INCREASE INTENDED
* IN PURCHASE AGREEMENT WITH REDZONE, ADLER AGREED ON A PURCHASE PRICE OF 440 NEW ISRAELI SHEKEL (ILS) PER SHARE
* ACQUISITION VOLUME AMOUNTS TO ILS 2.381 BILLION CORRESPONDING TO C. EUR 539 MILLION AT CURRENT EXCHANGE RATE
* ACQUISITION WILL CONTRIBUTE AN ANNUAL RENTAL INCOME OF C. EUR 45 MILLION
* TRANSACTION WILL INCREASE VALUE OF OUR PROPERTY PORTFOLIO BY MORE THAN EUR 1 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)