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BRIEF-Adler Real Estate resolves share buyback programme
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June 16, 2017 / 1:12 PM / 2 months ago

BRIEF-Adler Real Estate resolves share buyback programme

Reuters Staff

1 Min Read

June 16 (Reuters) - ADLER REAL ESTATE AG:

* ADLER REAL ESTATE AG: SHARE BUYBACK PROGRAMME RESOLVED

* MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE: EUR 10 MILLION

* PROGRAMME TO BEGIN ON 16 JUNE 2017

* BUYBACK PROGRAMME IS DUE TO BEGIN ON 16 JUNE 2017 AND WILL RUN FOR AN INDEFINITE PERIOD

* IT WILL END ONCE MAXIMUM TOTAL VOLUME IS REACHED OR IF MANAGEMENT BOARD DECIDES TO TERMINATE PROGRAMME

* ADLER INTENDS TO USE TREASURY SHARES AS ACQUISITION CURRENCY SHOULD SUITABLE MARKET OPPORTUNITIES

* TO EXECUTE A SHARE BUYBACK PROGRAMME WITH A MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE (EXCLUDING ANCILLARY EXPENSES) OF UP TO EUR 10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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