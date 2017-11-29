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BRIEF-Adler Real Estate To Issue Senior Unsecured Notes
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#Financials
November 29, 2017 / 9:16 AM / a day ago

BRIEF-Adler Real Estate To Issue Senior Unsecured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - ADLER REAL ESTATE AG:

* DGAP-ADHOC: ADLER REAL ESTATE AG TO ISSUE SENIOR UNSECURED NOTES FOR THE PURPOSE OF FINANCING THE REPURCHASE OF EXISTING SECURED SCHULDSCHEIN LOANS AND FURTHER DEBT REFINANCING

* ‍NOTES ARE EXPECTED TO BE ISSUED IN TWO TRANCHES WITH MATURITIES OF 4 AND 6 YEARS​

* ‍INTEREST COUPON WILL BE DETERMINED IN BOOKBUILDING​

* ‍NET PROCEEDS TO BE USED PRIMARILY TO FINANCE REPURCHASE OF EXISTING SECURED SCHULDSCHEIN LOANS

* ‍TO ISSUE NOTES IN TWO TRANCHES WITH INDICATIVE VOLUME OF AT LEAST EUR 300 MILLION PER TRANCHE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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