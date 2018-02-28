FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Reuters Investigates
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Health
Breaking City News
February 28, 2018 / 7:07 AM / 2 days ago

BRIEF-Admiral posts 43 pct rise in 2017 pre-tax profit

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Admiral Group Plc:

* REG-ADMIRAL GROUP PLC ANNOUNCES A RECORD GROUP PROFIT BEFORE TAX OF £405 MILLION FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

* ‍RECORD GROUP PROFIT BEFORE TAX OF £405 MILLION FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017​

* ‍GROUP‘S SHARE OF PROFIT BEFORE TAX £405.4 MILLION 2016 £284.3 MILLION +43%​

* ‍SOLVENCY RATIO (POST DIVIDEND) (*2) 205% 2016 212%​

* ‍EARNINGS PER SHARE 117.2 PENCE 2016 78.7 PENCE +49%​

* ‍FULL YEAR DIVIDEND INCLUDING ADDITIONAL RETURN WAS 114.4 PENCE.​

* ‍FINAL DIVIDEND OF 58.0 PENCE PER SHARE (2016: 51.5P) REPRESENTING A NORMAL DIVIDEND (65% OF POST-TAX PROFITS) OF 39.5 PENCE PER SHARE AND A SPECIAL DIVIDEND OF 18.5 PENCE PER SHARE​

* ‍BACKDROP OF UNCERTAINTY IN OUR LARGEST BUSINESS, UK CAR, DUE TO CONTINUED DELIBERATIONS OVER OGDEN​

* ‍AS A RESULT OF BREXIT, WE ARE EXPLORING ESTABLISHING AN INSURANCE COMPANY AND AN INSURANCE INTERMEDIARY BUSINESS IN SPAIN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.