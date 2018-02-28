BRIEF-Admiral posts 43 pct rise in 2017 pre-tax profit

Feb 28 (Reuters) - Admiral Group Plc:
* REG-ADMIRAL GROUP PLC ANNOUNCES A RECORD GROUP PROFIT BEFORE TAX OF £405 MILLION FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017
* RECORD GROUP PROFIT BEFORE TAX OF £405 MILLION FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017
* GROUP‘S SHARE OF PROFIT BEFORE TAX £405.4 MILLION 2016 £284.3 MILLION +43%
* FULL YEAR DIVIDEND INCLUDING ADDITIONAL RETURN WAS 114.4 PENCE.
* FINAL DIVIDEND OF 58.0 PENCE PER SHARE (2016: 51.5P) REPRESENTING A NORMAL DIVIDEND (65% OF POST-TAX PROFITS) OF 39.5 PENCE PER SHARE AND A SPECIAL DIVIDEND OF 18.5 PENCE PER SHARE
* BACKDROP OF UNCERTAINTY IN OUR LARGEST BUSINESS, UK CAR, DUE TO CONTINUED DELIBERATIONS OVER OGDEN
* AS A RESULT OF BREXIT, WE ARE EXPLORING ESTABLISHING AN INSURANCE COMPANY AND AN INSURANCE INTERMEDIARY BUSINESS IN SPAIN Source text for Eikon: Further company coverage: