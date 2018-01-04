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BRIEF-Adocia Announces Expanded Biochaperone Product Portfolio Beyond Diabetes
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#Healthcare
January 4, 2018 / 5:18 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Adocia Announces Expanded Biochaperone Product Portfolio Beyond Diabetes

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - ADOCIA SA:

* ADOCIA ANNOUNCES EXPANDED BIOCHAPERONE® PRODUCT PORTFOLIO BEYOND DIABETES

* BIOCHAPERONE TO BE DEPLOYED IN SELECTED RANGE OF INJECTABLE THERAPEUTICS ACROSS NUMEROUS THERAPEUTIC AREAS​

* ‍INITIAL PROGRAMS ADDED INCLUDE READY-TO-INJECT VERSION OF TEDUGLUTIDE FOR TREATMENT OF SHORT BOWEL SYNDROME​

* ‍INITIAL PROGRAMS ADDED INCLUDE FIXED DOSE COMBINATION OF GLUCAGON AND EXENATIDE FOR TREATMENT OF OBESITY​

* ‍EXPANSION OF PORTFOLIO CREATES NEW PARTNERSHIP OPPORTUNITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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