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February 23, 2018 / 11:40 AM / a day ago

BRIEF-Advansix Reports Q4 EPS Of $2.31 Including Items

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Advansix Inc:

* ADVANSIX ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 SALES ROSE 43 PERCENT TO $370 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.31 INCLUDING ITEMS

* 4Q17 EARNINGS PER SHARE OF $2.31, INCLUDES $1.71 ONE-TIME NET TAX BENEFIT

* 2017 TAX ACT EXPECTED TO HAVE FAVORABLE IMPACT ON NET INCOME AND CASH FLOW

* 2018 ESTIMATED EFFECTIVE TAX RATE OF APPROXIMATELY 25%

* ADVANSIX - SEES ABOUT $30 MILLION UNFAVORABLE IMPACT TO PRE-TAX INCOME IN 1Q 2018 DUE TO WEATHER-RELATED TEMPORARY PRODUCTION ISSUE AT HOPEWELL FACILITY

* CAPITAL EXPENDITURES EXPECTED TO BE $110 TO $120 MILLION FOR FULL YEAR 2018

* COMPANY RECORDED AN APPROXIMATELY $53 MILLION ONE-TIME NET TAX BENEFIT IN Q4 OF 2017 TO REFLECT TAX CUTS AND JOBS ACT

* QTRLY DILUTED EPS EXCLUDING ONE-TIME NET TAX BENEFIT $0.60 Source text for Eikon: Further company coverage:

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