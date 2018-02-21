FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Banks
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Health
Entertainment
The Wider Image
Mergers & Acquisitons - Americas
February 21, 2018 / 12:31 AM / a day ago

BRIEF-Aegean Marine Petroleum Network To Acquire H.E.C. Europe Ltd For About $367 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Aegean Marine Petroleum Network Inc :

* AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INC ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE H.E.C. EUROPE LIMITED

* AEGEAN MARINE PETROLEUM - ‍ACQUISITION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY AEGEAN BOARD UPON RECOMMENDATION OF A SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS​

* ‍AGGREGATE DEAL CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $367 MILLION, INCLUDING ASSUMPTION OF CERTAIN INDEBTEDNESS​

* AEGEAN MARINE- ‍SHARES OF AEGEAN COMMON STOCK WILL REPRESENT ABOUT 33% OF ISSUED AND OUTSTANDING COMMON STOCK OF AEGEAN AFTER GIVING EFFECT TO ISSUANCE​

* ‍AEGEAN EXPECTS ACQUISITION TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO ADJUSTED EPS IN YEAR ONE​

* AEGEAN MARINE PETROLEUM - ‍POST-CLOSING , EXPECTED ADDITIONAL 2018E REVENUES WILL BR ABOUT $60-65 MILLION, 2018E EBITDA WILL BE ABOUT $35-40 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.