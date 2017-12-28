FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Aegon To Divest Additional Block Of U.S. Run-Off Businesses
Sections
Featured
In a hospital ward in Yemen, the collapse of a nation
Special Report
Yemen
In a hospital ward in Yemen, the collapse of a nation
Beijing may be starting to win its battle against smog
China
Beijing may be starting to win its battle against smog
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 28, 2017 / 7:11 AM / 2 days ago

BRIEF-Aegon To Divest Additional Block Of U.S. Run-Off Businesses

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Aegon NV:

* AEGON TO DIVEST ADDITIONAL BLOCK OF US RUN-OFF BUSINESSES

* AEGON NV SAYS HAS AGREED TO DIVEST A BLOCK OF LIFE REINSURANCE BUSINESS TO SCOR AND TO DISSOLVE A RELATED CAPTIVE INSURANCE COMPANY

* ‍UNDER TERMS OF AGREEMENT, AEGON‘S TRANSAMERICA LIFE SUBSIDIARIES WILL REINSURE APPROXIMATELY USD 750 MILLION OF LIABILITIES TO SCOR

* AEGON NV SAYS TRANSACTION HAS A ONE-TIME BENEFIT OF APPROXIMATELY $75 MLN ON TRANSAMERICA‘S CAPITAL POSITION​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO RESULT IN A PRE-TAX IFRS LOSS OF APPROXIMATELY USD 125 MILLION​ Source text for Eikon: [ID: nBwbH9yHna] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.