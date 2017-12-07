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BRIEF-Aeromexico Reports November 2017 Traffic Results
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December 7, 2017 / 2:25 PM / a day ago

BRIEF-Aeromexico Reports November 2017 Traffic Results

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Grupo Aeromexico Sab De Cv:

* AEROMEXICO REPORTS NOVEMBER 2017 TRAFFIC RESULTS

* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - ‍NOVEMBER DEMAND, MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETERS (RPKS), INCREASED BY 19.7%, YEAR-ON-YEAR​

* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - ‍CAPACITY FOR NOVEMBER, MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETERS (ASKS), INCREASED BY 17.4%, YEAR-ON-YEAR​

* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - NOVEMBER LOAD FACTOR WAS 81.9%, AN INCREASE OF 1.6 P.P. COMPARED TO NOVEMBER 2016

* GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV - ‍TRANSPORTED 1.8 MILLION PASSENGERS IN NOVEMBER 2017, A 4.9% YEAR-ON-YEAR INCREASE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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