BRIEF-Affine Fy Net Profit Group Share Up At 9.1‍​ Million Euros

March 1 (Reuters) - AFFINE RE SA:
* FY CURRENT OPERATING PROFIT EUR 21.3 MILLION VERSUS EUR 19.6 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 9.1 MILLION VERSUS EUR 5.5 MILLION YEAR AGO
* FY EPRA RESULT (EXCLUDING. BANIMMO) EUR 15.5 MILLION VERSUS EUR 11.7 MILLION YEAR AGO
* FY NET RENTAL INCOME EUR 29.6 MILLION VERSUS EUR 29.4 MILLION YEAR AGO
* FY EPRA OCCUPATION RATE AT 87.0 PERCENT VERSUS 87.5 PERCENT YEAR AGO
* FAIR VALUE OF TOTAL GROUP PORTFOLIO (INCL. BANIMMO) EUR 824 MILLION AT END-DEC. Source text : bit.ly/2t8ehlU Further company coverage: (Gdynia Newsroom)