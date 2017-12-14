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BRIEF-Agile Group Updates On Limited Partnership Agreement
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#Financials
December 14, 2017 / 3:29 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Agile Group Updates On Limited Partnership Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Agile Group Holdings Ltd:

* AGILE GROUP-LIMITED PARTNERSHIP TO INVEST RMB261.96 MILLION,RMB694.17 MILLION & RMB1 BILLION IN ZHONGSHAN JUCHENG,ZHONGSHAN HAIDE & ZHONGSHAN ZHILI RESPECTIVELY​

* AGILE GROUP HOLDINGS -‍ZHONGSHAN YAJING, KAILI YIFANG, GUOSEN SECURITIES AND SHIGUANG SHIYE ENTERED INTO LIMITED PARTNERSHIP AGREEMENT

* AGILE GROUP-ZHONGSHAN YAJING AGREED TO CAPITAL CONTRIBUTION COMMITMENT OF RMB7.50BLN OUT OF TOTAL REGISTERED CAPITAL OF RMB20.01BLN OF LIMITED PARTNERSHIP​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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