FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Agios Outlines Key 2018 Priorities Expanding Clinical And Research Programs To Drive Long Term Value
Sections
Featured
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
Retailers
Morrisons and Tesco stand out in Christmas battle
GM races to build a formula for profitable electric cars
autos
GM races to build a formula for profitable electric cars
Bayliss to step down as England coach next year
sport
Bayliss to step down as England coach next year
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
January 8, 2018 / 12:19 PM / a day ago

BRIEF-Agios Outlines Key 2018 Priorities Expanding Clinical And Research Programs To Drive Long Term Value

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Agios Pharmaceuticals Inc:

* AGIOS OUTLINES KEY 2018 PRIORITIES EXPANDING CLINICAL AND RESEARCH PROGRAMS TO DRIVE LONG TERM VALUE

* AGIOS PHARMACEUTICALS INC - SEVENTH IND SUBMISSION FOR A DHODH INHIBITOR FOR TREATMENT OF HEMATOLOGIC MALIGNANCIES EXPECTED IN 4Q 2018

* AGIOS - 2017 YEAR END CASH, CASH EQUIVALENTS & MARKETABLE SECURITIES OF $568M FUNDS EXPANDED CLINICAL & RESEARCH PROGRAMS THROUGH END OF 3Q 2019

* AGIOS PHARMACEUTICALS INC - TWO PIVOTAL TRIALS IN PYRUVATE KINASE DEFICIENCY WITH AG-348, ACTIVATE-T TO INITIATE IN 1Q 2018 AND ACTIVATE IN 2Q 2018

* AGIOS PHARMACEUTICALS INC - PHASE 2 PROOF OF CONCEPT TRIAL OF AG-348 IN THALASSEMIA PLANNED FOR 4Q 2018

* AGIOS PHARMACEUTICALS INC - MAT2A INHIBITOR AG-270 EXPECTED TO ENTER PHASE 1 DOSE-ESCALATION TRIAL IN MTAP-DELETED TUMORS IN 1Q 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.