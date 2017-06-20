BRIEF-AGRANA Beteiligungs Q1 EBIT up to EUR 69.8 million​

June 20 (Reuters) - AGRANA BETEILIGUNGS AG:
* IN Q1 OF 2017|18 (1 MARCH TO 31 MAY 2017), AGRANA IMPROVED ITS EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) FROM EUR 47.0 MILLION IN Q1 2016|17 TO EUR 69.8 MILLION
* REVENUES DURING THREE MONTHS ALSO ROSE SLIGHTLY, FROM EUR 665.5 MILLION TO EUR 684.2 MILLION
* EXTREMELY FAVOURABLE DEVELOPMENT OF ETHANOL PRICES IN STARCH SEGMENT, IN PARTICULAR, AND BETTER OPERATING RESULTS IN SUGAR SEGMENT CONTRIBUTED TO RISE IN GROUP EBIT
* HAS RAISED ITS GUIDANCE FOR EBIT IN FINANCIAL YEAR 2017|18 FROM A 'MODERATE' (+5 % TO +10 %) TO A 'SIGNIFICANT' (> +10 %) INCREASE DUE TO IMPROVED OUTLOOK IN STARCH SEGMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)