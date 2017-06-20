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2 months ago
BRIEF-AGRANA Beteiligungs Q1 EBIT up to EUR 69.8 million​
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June 20, 2017 / 10:09 AM / 2 months ago

BRIEF-AGRANA Beteiligungs Q1 EBIT up to EUR 69.8 million​

Reuters Staff

1 Min Read

June 20 (Reuters) - AGRANA BETEILIGUNGS AG:

* ‍IN Q1 OF 2017|18 (1 MARCH TO 31 MAY 2017), AGRANA IMPROVED ITS EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) FROM EUR 47.0 MILLION IN Q1 2016|17 TO EUR 69.8 MILLION​

* REVENUES DURING THREE MONTHS ALSO ROSE SLIGHTLY, FROM EUR 665.5 MILLION TO EUR 684.2 MILLION

* EXTREMELY FAVOURABLE DEVELOPMENT OF ETHANOL PRICES IN STARCH SEGMENT, IN PARTICULAR, AND BETTER OPERATING RESULTS IN SUGAR SEGMENT CONTRIBUTED TO RISE IN GROUP EBIT

* HAS RAISED ITS GUIDANCE FOR EBIT IN FINANCIAL YEAR 2017|18 FROM A 'MODERATE' (+5 % TO +10 %) TO A 'SIGNIFICANT' (> +10 %) INCREASE DUE TO IMPROVED OUTLOOK IN STARCH SEGMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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