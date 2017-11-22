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BRIEF-Ahli United Bank seeks shareholders nod for establishment of a retail business unit
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#Financials
November 22, 2017 / 5:28 AM / a day ago

BRIEF-Ahli United Bank seeks shareholders nod for establishment of a retail business unit

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - Ahli United Bank Bsc

* CALLS SHAREHOLDERS MEETING ON DEC 20 TO APPROVE ESTABLISHMENT OF A WHOLLY OWNED UNIT IN BAHRAIN

* SAYS NEW UNIT TO OPERATE AS A CONVENTIONAL RETAIL BANK

* SAYS NEW UNIT TO OPERATE OTHER ACTIVITIES AS APPROVED BY C. BANK AND MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCER AND TOURISM

* SEEKS SHAREHOLDERS APPROVAL FOR TRANSFER OF BANK‘S GROUP OF ASSTS AND LIABILITIES, EITHER CONVENTIONAL OR ISLAMIC COMPLIANT, TO NEW UNIT

* SEEKS SHAREHOLDERS APPROVAL FOR CONVERTING BANK'S CURRENT RETAIL LICENSE TO CONVENTIONAL WHOLESALE LICENSE Source: (bit.ly/2hThWQ1) Further company coverage:

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