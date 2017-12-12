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BRIEF-Air China And Air Canada Expand Strategic Cooperation
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December 12, 2017 / 9:31 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Air China And Air Canada Expand Strategic Cooperation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Air Canada:

* AIR CHINA AND AIR CANADA EXPAND STRATEGIC COOPERATION, STRENGTHENING CANADA-CHINA NETWORK IN ADVANCE OF FULL JOINT VENTURE

* - AIR CHINA TO PLACE ITS CODE ON AIR CANADA‘S NEW DAILY MONTREAL-SHANGHAI FLIGHT

* - AIR CHINA TO ALSO PLACE ITS CODE ON AIR CANADA‘S FLIGHTS FROM VANCOUVER TO VICTORIA, KELOWNA, SASKATOON, AND REGINA

* SAYS ‍EXPANDED CODESHARE COOPERATION IS PLANNED TO COME INTO EFFECT IN APRIL 2018​

* - CO TO PLACE CODE ON AIR CHINA‘S FLIGHTS BETWEEN BEIJING & ZHENGZHOU, XIAMEN, SHENZHEN & NANJING, AIR CHINA‘S FLIGHT BETWEEN MONTREAL-HAVANA

* - BOTH CARRIERS HAVE ALSO IMPLEMENTED AN EXPANDED LOUNGE AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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