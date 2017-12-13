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BRIEF-Al Tayyar Travel Group Board Approves Strategic Transformation Plan
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December 13, 2017 / 5:57 AM / a day ago

BRIEF-Al Tayyar Travel Group Board Approves Strategic Transformation Plan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - AL TAYYAR TRAVEL GROUP HOLDING COMPANY :

* BOARD APPROVES STRATEGIC TRANSFORMATION PLAN

* TRANSFORMATION PLAN AIMED AT IMPROVING EFFICIENCY OF COMPANY‘S BUSINESS AND ENHANCING VALUE OF ITS SHAREHOLDERS IN LONG TERM

* SEEKING TO RAISE ITS TOTAL BOOKED VALUE TO 3.75 BILLION RIYALS BY 2020

* PLANS TO INCREASE NUMBER OF NEW PRODUCTS SUCH AS INSURANCE AND HOLIDAY ACTIVITIES

* UNDER NEW TRANSFORMATION PLAN, CO‘S ACTIVITIES TO BE ORGANIZED INTO 4 MAIN BUSINESS SECTORS TRAVEL, HOTELS, SUPPORTING BUSINESS, INVESTMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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