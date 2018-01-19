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#Regulatory News - Americas
January 19, 2018 / 1:11 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Albireo Pharma Says Elobixibat Approved In Japan For Treatment Of Chronic Constipation

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Albireo Pharma Inc:

* ALBIREO TO RECEIVE MORE THAN $55 MILLION(1) IN NONDILUTIVE CASH PAYMENTS

* ALBIREO PHARMA INC - ELOBIXIBAT APPROVED IN JAPAN FOR TREATMENT OF CHRONIC CONSTIPATION

* ALBIREO PHARMA - JAPAN‘S MINISTRY OF HEALTH, LABOR & WELFARE APPROVED NEW DRUG APPLICATION FOR ELOBIXIBAT FOR TREATMENT OF CHRONIC CONSTIPATION IN JAPAN

* ALBIREO PHARMA INC - APPROVAL OF ELOBIXIBAT IN JAPAN TRIGGERS PAYMENTS TO ALBIREO SUBSIDIARY ELOBIX AB FROM EA PHARMA CO LTD

* ALBIREO PHARMA - CO ‍EXPECTS TO INITIATE A PLANNED PHASE 3 STUDY OF A4250 BY SPRING OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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