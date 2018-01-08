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BRIEF-Alder Says Eptinezumab Met Primary Endpoint In Pivotal Phase 3 Promise 2 Clinical Trial
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January 8, 2018 / 12:40 PM / a day ago

BRIEF-Alder Says Eptinezumab Met Primary Endpoint In Pivotal Phase 3 Promise 2 Clinical Trial

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Alder Biopharmaceuticals Inc:

* ALDER ANNOUNCES EPTINEZUMAB SIGNIFICANTLY REDUCES MIGRAINE RISK MEETS PRIMARY AND ALL KEY SECONDARY ENDPOINTS IN PIVOTAL PROMISE 2 PHASE 3 TRIAL FOR CHRONIC MIGRAINE PREVENTION

* ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC - ANNOUNCED THAT EPTINEZUMAB, MET PRIMARY ENDPOINT IN ITS PIVOTAL PHASE 3 PROMISE 2 CLINICAL TRIAL

* ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC - ‍15% OF PATIENTS HAD NO MIGRAINES FOR A FULL THREE MONTHS​

* ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC - IN ADDITION, EPTINEZUMAB MET ALL KEY SECONDARY ENDPOINTS WITH VERY HIGH STATISTICAL SIGNIFICANCE

* ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC - ‍SAFETY AND TOLERABILITY WERE SIMILAR TO PREVIOUSLY REPORTED EPTINEZUMAB STUDIES​

* ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC - PLANS TO SUBMIT A BLA TO U.S. FDA FOR EPTINEZUMAB IN H2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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