FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
January 30, 2018 / 9:20 PM / a day ago

BRIEF-Align Technology Says ‍Q4 Revenues Up 43.7 Pct Year-Over-Year​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Align Technology Inc:

* ‍Q4 REVENUES UP 43.7% YEAR-OVER-YEAR TO A RECORD $421.3 MILLION​

* QTRLY ‍DILUTED EPS OF $0.13​

* ‍Q4 TOTAL INVISALIGN CASE SHIPMENTS UP 34.2% YEAR-OVER-YEAR TO 255.0 THOUSAND​

* ALIGN TECHNOLOGY - QTRLY ‍DILUTED EPS INCLUDES $86.6 MILLION TAX EXPENSE, OR $1.06 PER DILUTED SHARE NEGATIVE IMPACT DUE TO NEW U.S. TAX CUT AND JOBS ACT​

* FOR Q1 OF 2018 SEES NET REVENUES IN RANGE OF $400 MILLION TO $410 MILLION

* SEES Q1 2018 DILUTED EPS IN RANGE OF $0.94 TO $0.98

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88, REVENUE VIEW $396.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 REVENUE VIEW $396.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.