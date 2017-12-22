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BRIEF-Allergan Acknowledges Appeals Court Decision For Combigan
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#Regulatory News - Americas
December 22, 2017 / 9:17 PM / 3 days ago

BRIEF-Allergan Acknowledges Appeals Court Decision For Combigan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Allergan Plc:

* ALLERGAN ACKNOWLEDGES APPEALS COURT DECISION FOR COMBIGAN®

* SAYS ‍CO EXPECTS TO FILE PETITIONS FOR REHEARING AND/OR REHEARING EN BANC OF APPEALS COURT DECISION WITHIN 30 DAYS​

* ALLERGAN - DOESN‘T BELIEVE COURT‘S INJUNCTION PREVENTING FINAL APPROVAL, LAUNCH OF SANDOZ PRODUCT WILL BE LIFTED PRIOR TO DECISION ON CO‘S PETITIONS

* ALLERGAN - APPEALS COURT RULING WILL NOT RESULT IN MARKET FORMATION FOR GENERIC COMBIGAN PRODUCT Source text for Eikon: Further company coverage:

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