BRIEF-Allied Electronics says denies collusion allegations

Dec 15 (Reuters) - Allied Electronics Corporation Ltd :
* CLARIFICATION ON ALLEGATIONS IN MEDIA OF COLLUSION BY SOME ALTRON UNITS ON DTT SET-TOP BOX TENDER ISSUED BY S.A. GOVERNMENT IN 2014
* ALTRON UNIT, WHICH IS IN PROCESS OF BEING SOLD, RESPONDED TO DTT TENDER IN 2014, BUT UNSUCCESSFUL IN BID TO SECURE TENDER
* DUE TO COMPETITION COMMISSION INVESTIGATION, THERE MAY BE DELAYS IN ALTECH UEC DISPOSAL PROCESS
* SAYS NO MONIES OR FEES WERE PAID TO ANY INDIVIDUAL OR PARTY RELATED TO ENGAGEMENTS
* ALTRON EXPECTS EXTERNAL LEGAL FIRM, BOWMANS, FINAL REPORT ON INDEPENDENT INVESTIGATION INTO ALLEGATIONS AT END OF JAN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: