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BRIEF-Allied Irish Banks files application to get approval for new holding co
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#Financials
October 2, 2017 / 3:54 PM / 17 days ago

BRIEF-Allied Irish Banks files application to get approval for new holding co

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - Allied Irish Banks Plc

* HAS TODAY FILED AN APPLICATION WITH HIGH COURT TO COMMENCE PROCESS FOR SHAREHOLDER AND COURT APPROVAL FOR NEW HOLDING CO

* ‍NEW COMPANY, AIB GROUP PLC (“AIB HOLDCO”), IS A RECENTLY INCORPORATED COMPANY REGISTERED IN IRELAND​

* ‍INTENDED THAT THIS NEW CORPORATE STRUCTURE WILL BE IMPLEMENTED BY MEANS OF A SCHEME OF ARRANGEMENT​

* ‍SCHEME REQUIRES APPROVAL BY SHAREHOLDERS OF AIB BANK AND BY COURT​

* ‍EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ALL SHAREHOLDERS IN AIB BANK ARE EXPECTED TO BE CONVENED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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