BRIEF-Alliqua Biomedical Announces Definitive Asset Purchase Agreement With Celularity Inc

Jan 5 (Reuters) - Alliqua Biomedical Inc:
* ALLIQUA BIOMEDICAL, INC. ANNOUNCES DEFINITIVE ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH CELULARITY, INC.
* ALLIQUA BIOMEDICAL - AS PER DEAL, CELULARITY WILL ACQUIRE ALL OF PROPERTY, ASSETS AND RIGHTS RELATING TO CO‘S ADVANCED BIOLOGIC WOUND CARE BUSINESS
* ALLIQUA BIOMEDICAL - AS PER DEAL, CELULARITY WILL ALSO ACQUIRE ALL OF PROPERTY, ASSETS AND RIGHTS RELATING TO CO‘S ULTRAMIST THERAPY SYSTEM
* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - CO‘S BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY APPROVED ENTERING INTO AGREEMENT
* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - NO DEBT OR SIGNIFICANT LIABILITIES ARE BEING ASSUMED BY CELULARITY IN TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: