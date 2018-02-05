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February 5, 2018 / 7:45 AM / a day ago

BRIEF-Alm. Brand: Expected Profit For 2017, Dividend And Buyback Programme

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Alm. Brand A/S:

* : EXPECTED PROFIT FOR 2017, DIVIDEND AND BUYBACK PROGRAMME

* ‍EXPECTS TO REPORT A FULL-YEAR PROFIT OF ABOUT DKK 1,020 MILLION​

* BOARD OF DIRECTORS IS EXPECTED TO RECOMMEND A TOTAL DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS OF ABOUT DKK 700 MILLION

* INSURANCE ACTIVITIES ARE EXPECTED TO REPORT A PROFIT OF ABOUT DKK 915 MILLION

* ‍RUN-OFF GAINS FOR Q4 ARE EXPECTED TO BE LOWER THAN IN SAME PERIOD OF 2016​

* PROFIT FOR 2018, INCLUDING ACTIVITIES ACQUIRED FROM SAXO , IS EXPECTED TO BE UNCHANGED RELATIVE TO 2017

* ‍PROFIT FOR 2018, INCLUDING ACTIVITIES ACQUIRED FROM SAXO PRIVATBANK, IS EXPECTED TO BE UNCHANGED RELATIVE TO 2017​

* ‍IS EXPECTED TO RECOMMEND SHARE BUYBACK OF UP TO DKK 200 MILLION IN 2018.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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