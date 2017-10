Oct 10 (Reuters) - ALSTRIA OFFICE REIT AG:

* DGAP-NEWS: ALSTRIA OFFICE REIT-AG: ALSTRIA LEASES 4,300 SQM IN THE BIEBERHAUS (HAMBURG)

* ‍ELEVEN-YEAR LEASE WILL START ON OCTOBER 1, 2018 AND GENERATES AN ANNUAL RENTAL INCOME OF EUR K 870​