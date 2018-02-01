BRIEF-Amazon.Com Q4 Earnings Per Share $3.75

Feb 1 (Reuters) - Amazon.Com Inc:
* AMAZON.COM ANNOUNCES FOURTH QUARTER SALES UP 38% TO $60.5 BILLION
* Q4 2017 INCLUDES A PROVISIONAL TAX BENEFIT FOR IMPACT OF U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017 OF APPROXIMATELY $789 MILLION
* QTRLY NET PRODUCT SALES $41,325 MILLION VERSUS $30,629 MILLION
* Q1 2018 OPERATING INCOME IS EXPECTED TO BE BETWEEN $300 MILLION AND $1.0 BILLION
* QTRLY AMAZON WEB SERVICES NET SALES $5,113 MILLION VERSUS $3,536 MILLION LAST YEAR
* AMAZON.COM - EXCLUDING $1.1 BILLION FAVORABLE IMPACT FROM Y-O-Y CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES THROUGHOUT QUARTER, NET SALES INCREASED 36%
* QTRLY SUBSCRIPTION SERVICES REVENUE $3,177 MILLION VERSUS $2,130 MILLION IN Q4 2016
* QTRLY ADVERTISING AND OTHER REVENUE $1,735 MILLION VERSUS $1,071 MILLION IN Q4 2016
* QTRLY AMAZON WEB SERVICES OPERATING INCOME $1,354 MILLION VERSUS $926 MILLION LAST YEAR
* Q4 REVENUE VIEW $59.83 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY ONLINE STORES NET SALES $35,383 MILLION VERSUS $29,548 MILLION LAST YEAR
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.85 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $48.73 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 NET SALES GUIDANCE ANTICIPATES FAVORABLE IMPACT OF ABOUT $1.2 BILLION OR 330 BASIS POINTS FROM FOREIGN EXCHANGE RATES.
* SAYS QTRLY NORTH AMERICA NET SALES $37,302 MILLION VERSUS $26,240 MILLION LAST YEAR
* SAYS QTRLY INTERNATIONAL NET SALES $18,038 MILLION VERSUS $13,965 MILLION LAST YEAR
* SAYS QTRLY PHYSICAL STORES REVENUE $4,522 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: