BRIEF-Ambu Q1 EBIT up at DKK 91 MLN

Jan 31 (Reuters) - AMBU A/S:
* OUR OUTLOOK ON EARNINGS AND FREE CASH FLOWS FOR YEAR ARE RAISED.
* “SIGNIFICANT ECONOMIES OF SCALE IMPACTED OUR EBIT MARGIN”
* Q1 2017/18 REVENUE DKK 553 MILLION VERSUS DKK 512 MILLION YEAR AGO
* ORGANIC GROWTH IN LOCAL CURRENCIES IS STILL EXPECTED TO BE APPROX. 13%
* EBIT MARGIN OUTLOOK IS RAISED FROM “APPROX. 20%” TO “ INTERVAL 20-21%”
* Q1 EBIT WAS DKK 91M (DKK 65M) WITH AN EBIT MARGIN OF 16.5% (12.7%)
* OUTLOOK FOR FREE CASH FLOWS IS RAISED FROM “APPROX. DKK 275M” TO “APPROX. DKK 300M” Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)