BRIEF-Amdocs Q1 Earnings Per Share $0.80

Jan 30 (Reuters) - Amdocs Ltd:
* Q1 REVENUE $977.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $978.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.97 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q2 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $0.65 TO $0.73
* SIGNS DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE VUBIQUITY FOR $224M
* SIGNS DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE VUBIQUITY FOR $224M
* BOARDS OF DIRECTORS OF VUBIQUITY AND AMDOCS HAVE APPROVED ALL-CASH TRANSACTION
* REITERATES GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE GROWTH OF ROUGHLY 3.0%-9.0% YEAR-OVER-YEAR FOR FULL YEAR FISCAL 2018
* SEES Q2 2018 DILUTED NON-GAAP EPS OF APPROXIMATELY $0.91-$0.97
* FULL YEAR FISCAL 2018 REVENUE GUIDANCE DOES NOT INCORPORATE ANY CONTRIBUTION FROM ACQUISITION OF VUBIQUITY
* IMPACT OF ACQUISITION OF VUBIQUITY ON AMDOCS’ DILUTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE IS EXPECTED TO BE NEUTRAL IN FY18 AND ACCRETIVE THEREAFTER
* IMPACT OF ACQUISITION OF VUBIQUITY ON DILUTED GAAP EPS WILL NOT BE KNOWN UNTIL AFTER AMDOCS COMPLETES PURCHASE PRICE ALLOCATION
* REITERATES REVENUE GROWTH OF 0.0%-4.0% YEAR-OVER-YEAR AS REPORTED FOR FULL YEAR FISCAL 2018
* REITERATES NON-GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE GROWTH OF ROUGHLY 4.0%-8.0% YEAR-OVER-YEAR FOR FULL YEAR FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: