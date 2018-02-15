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February 15, 2018 / 5:30 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-American Express Reports Credit Card Stats for Jan

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - American Express Co:

* AMERICAN EXPRESS-USCS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A % OF TOTAL 1.4 PERCENT AT JAN END VERSUS 1.3 PERCENT AT DEC END

* AMERICAN EXPRESS-U.S. SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A % OF TOTAL 1.3 PERCENT AT JAN END VERSUS 1.2 PERCENT AT DEC END

* AMERICAN EXPRESS-USCS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE – PRINCIPAL ONLY 1.7 PERCENT AT JAN END VERSUS 2.0 PERCENT AT DEC END

* AMERICAN EXPRESS-U.S.SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE-PRINCIPAL ONLY 1.4 PERCENT AT JAN END VERSUS 1.6 PERCENT AT DEC END Source text: [bit.ly/2o2lwXJ] Further company coverage:

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