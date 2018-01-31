BRIEF-American Financial Group Announces Q4 Earnings Per Share $1.84

Jan 31 (Reuters) - American Financial Group Inc:
* AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* SEES FY 2018 CORE OPERATING EARNINGS PER SHARE $7.90 TO $8.40
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.71 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AMERICAN FINANCIAL GROUP - WITH BENEFIT OF TAX REFORM, EXPECT CORE NET OPERATING EARNINGS IN 2018 TO BE BETWEEN $7.90 AND $8.40 PER SHARE
* ANTICIPATES THAT ITS PRETAX ANNUITY EARNINGS WILL BE IN RANGE OF $385 TO $425 MILLION FOR 2018
* AMERICAN FINANCIAL GROUP - RECOGNIZED NON-CORE TAX BENEFIT OF $56 MILLION ($0.62PER SHARE) IN Q4 2017 RELATED TO NEON RESTRUCTURING Source text for Eikon: Further company coverage: