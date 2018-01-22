FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Davos
Economy
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Technology
Sport
Arts
#Regulatory News - Americas
January 22, 2018 / 10:38 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-American Homes 4 Rent Coreceives Letter From U.S.SEC

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - American Homes 4 Rent:

* AMERICAN HOMES 4 RENT - ON JANUARY 16, CORECEIVED A LETTER FROM STAFF OF THE U.S.SEC STATING THAT IT IS CONDUCTING AN INVESTIGATION

* AMERICAN HOMES 4 RENT - SEC LETTER ENCLOSED A SUBPOENA THAT REQUESTS PRODUCTION BY COMPANY OF CERTAIN DOCUMENTS AND COMMUNICATIONS - SEC FILING‍​

* AMERICAN HOMES 4 RENT - SUBPOENA REQUESTS PRODUCTION OF ‍​DOCUMENTS INCLUDING THOSE RELATED TO CO'S COMMUNICATIONS,DEALS WITH SILVER BAY REALTY TRUST Source text: (bit.ly/2Dyw1vR) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.