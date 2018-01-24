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January 24, 2018 / 9:26 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Ameriprise Financial Q4 Earnings Per Share $1.18

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Ameriprise Financial Inc:

* AMERIPRISE FINANCIAL REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 OPERATING EARNINGS PER SHARE $1.18

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.18

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.09 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ONE-TIME NEGATIVE IMPACT OF TAX CUTS AND JOBS ACT IN QUARTER OF $2.08 PER DILUTED SHARE

* Q4 2017 NET INCOME PER DILUTED SHARE EXCLUDING IMPACT FROM TAX ACT WAS $3.26

* QTRLY OPERATING EPS EXCLUDING IMPACT FROM TAX ACT WAS $3.26

* QTRLY OPERATING NET REVENUE INCREASED 10 PERCENT TO $3.2 BILLION

* Q4 REVENUE VIEW $3.06 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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