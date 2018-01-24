BRIEF-Ameriprise Financial Q4 Earnings Per Share $1.18

Jan 24 (Reuters) - Ameriprise Financial Inc:
* AMERIPRISE FINANCIAL REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.09 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ONE-TIME NEGATIVE IMPACT OF TAX CUTS AND JOBS ACT IN QUARTER OF $2.08 PER DILUTED SHARE
* Q4 2017 NET INCOME PER DILUTED SHARE EXCLUDING IMPACT FROM TAX ACT WAS $3.26
* QTRLY OPERATING EPS EXCLUDING IMPACT FROM TAX ACT WAS $3.26
* QTRLY OPERATING NET REVENUE INCREASED 10 PERCENT TO $3.2 BILLION
* Q4 REVENUE VIEW $3.06 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: