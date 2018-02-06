BRIEF-Anadarko Announces Qtrly Adjusted Earnings Per Share $0.18

Feb 6 (Reuters) - Anadarko Petroleum Corp:
* ANADARKO ANNOUNCES 2017 FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR RESULTS
* QTRLY TOTAL REVENUE $2,929 MILLION VERSUS $2,387 MILLION REPORTED LAST YEAR
* ANADARKO PETROLEUM - CO EXPECTS FY CAPITAL INVESTMENTS IN RANGE OF $4.1 TO $4.5 BILLION, NOT INCLUDING CAPITAL INVESTMENTS MADE BY WESTERN GAS PARTNERS
* QTRLY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS OF $1.80 PER SHARE
* CO EXPECTS FY TOTAL SALES VOLUME OF 238 MILLION BOE - 248 MILLION BOE
* CO EXPECTS FY OIL SALES VOLUME OF 370,000 BOPD - 390,000 BOPD
* ANADARKO PETROLEUM - CO ENDED 2017 WITH $4.6 BILLION OF CASH ON HAND AND CLOSED ASSET DIVESTITURES TOTALING MORE THAN $4.0 BILLION DURING THE YEAR
* FOURTH-QUARTER 2017 SALES VOLUMES OF OIL, NATURAL GAS AND NGLS AVERAGED APPROXIMATELY 637,000 BOE PER DAY Source text for Eikon: Further company coverage: