Oct 12 (Reuters) - Anavex Life Sciences Corp

* Anavex Life Sciences reports PK and PD data from Phase 2a trial of ANAVEX2-73 in mild-to-moderate Alzheimer’s Disease patients

* Anavex Life Sciences Corp - ‍ANAVEX2-73 demonstrates desirable PK/PD properties

* Anavex Life Sciences Corp - ‍clear concentration-effect relationship between ANAVEX2-73 and study measurements​ Source text for Eikon: Further company coverage: