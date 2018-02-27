BRIEF-ANI Pharmaceuticals Q4 Adjusted Non-GAAP Earnings Per Share $1.08

Feb 27 (Reuters) - ANI Pharmaceuticals Inc:
* ANI PHARMACEUTICALS REPORTS RECORD FULL YEAR RESULTS, REPORTS FOURTH QUARTER 2017 RESULTS, AND PROVIDES 2018 GUIDANCE
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.08
* QTRLY GAAP NET LOSS INCLUDES IMPACT OF $13.4 MILLION CHARGE DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT
* SEES 2018 ADJUSTED NON-GAAP DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $5.43 TO $6.08
* PLANS TO INVEST APPROXIMATELY $7 MILLION IN CAPITAL PROJECTS DURING 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: