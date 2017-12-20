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BRIEF-Ansaldo STS Pays AB Storstockholms Lokaltrafik 31 Mln Euros Back
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December 20, 2017 / 4:49 PM / 5 days ago

BRIEF-Ansaldo STS Pays AB Storstockholms Lokaltrafik 31 Mln Euros Back

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - ANSALDO STS SPA:

* SIGNS WITH AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK (SL) AGREEMENT TO GET BACK ALL BONDS ISSUED IN FAVOUR OF SL

* ANSALDO STS WILL PAY 31 MILLION EUROS BACK BY JAN. 25, 2018, AND SL WILL SIMULTANEOUSLY RETURN ALL THE BONDS

* PAYMENT IN THE AGREEMENT AND ALL PREVIOUS REPAYMENTS TO SL AMOUNT TO EUR 45 MILLION

* ON NOV. 7, ANSALDO SAID SL TERMINATED UNILATERALLY THE CONTRACT FOR THE UPGRADE OF THE SIGNALLING SYSTEM OF STOCKHOLM‘S “METRO SYSTEM RED LINE” Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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