FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
North Korea
Markets
Breakingviews
Reuters Backstory
Technology
Sport
Entertainment
January 17, 2018 / 9:58 PM / a day ago

BRIEF-Antero Resources Hosts Analyst Day

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Antero Resources Corp:

* ANTERO RESOURCES HOSTS ANALYST DAY, ANNOUNCES 2018 GUIDANCE, EXTENDS LONG-TERM TARGETS AND PROVIDES 2017 UPDATE

* - SEES NET DAILY PRODUCTION TO AVERAGE ABOUT 2.7 BCFE/D IN 2018

* ANTERO RESOURCES - EXPECT TO FULLY FUND 2018 STAND-ALONE E&P DRILLING AND COMPLETION CAPITAL WITH STAND-ALONE E&P ADJUSTED OPERATING CASH FLOW

* - TARGETING CUMULATIVE FREE CASH FLOW OF $1.6 BILLION THROUGH FIVE-YEAR PERIOD ENDING 2022

* ‍ANTERO‘S CONSOLIDATED CAPITAL BUDGET FOR 2018 IS $1.45 BILLION​

* ANTERO RESOURCES - PRELIMINARY Q4 AVERAGE NET DAILY GAS EQUIVALENT PRODUCTION WAS 2,347 MMCFE/D

* - CONSOLIDATED CAPITAL BUDGET FOR 2018 IS $1.45 BILLION

* ANTERO RESOURCES - 2018 NET LIQUIDS PRODUCTION FORECAST TO INCREASE ABOUT 23% TO AN AVERAGE OF 130,000 BBL/D

* ANTERO RESOURCES - SEES MODEST INCREASE IN CASH PRODUCTION EXPENSES DUE TO INCREASE IN TRANSPORTATION EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.