BRIEF-Apetit Further Specifies Its Strategic Goals

March 1 (Reuters) - APETIT OYJ:
* REG-APETIT FURTHER SPECIFIES ITS STRATEGIC GOALS – ITS FOCUS AREAS ARE RENEWAL, INTERNATIONALISATION AND EFFICIENCY IMPROVEMENT
* FINANCIAL TARGET FOR 2020 IS TO AT LEAST TO DOUBLE OPERATIONAL EBITDA
* COMPANY WILL DISTRIBUTE AT LEAST 50% OF PROFIT FOR FINANCIAL YEAR IN DIVIDENDS.
* SAYS WILL DISTRIBUTE AT LEAST 50% OF PROFIT FOR FINANCIAL YEAR IN DIVIDENDS.
* TARGET FOR 2020: OPERATIONAL RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (ROCE%) > 8% (2017: 2.4%) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)