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BRIEF-Applied DNA And Colorcon To Collaborate To Commercialize Product Authentication Technology
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December 18, 2017 / 10:45 AM / a day ago

BRIEF-Applied DNA And Colorcon To Collaborate To Commercialize Product Authentication Technology

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Applied Dna Sciences Inc:

* APPLIED DNA AND COLORCON ANNOUNCE COLLABORATION TO COMMERCIALIZE PRODUCT AUTHENTICATION TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL AND NUTRACEUTICAL INDUSTRY

* APPLIED DNA SCIENCES INC - CO, COLORCON INC HAVE ENTERED INTO A TECHNOLOGY LICENSE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

* APPLIED DNA SCIENCES - DEAL TO COMMERCIALIZE PLATFORM FOR TRACEABILITY DIRECTLY ON DOSE, IS INTENDED TO REDUCE RISKS ASSOCIATED WITH COUNTERFEIT MEDICATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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