BRIEF-Aptiv Reports Q4 Earnings Per Share $0.77 From Continuing Operations

Feb 1 (Reuters) - Aptiv Plc:
* APTIV REPORTS 2017 FINANCIAL RESULTS, EXCEEDING COMPANY‘S PREVIOUS OUTLOOK
* Q4 REVENUE $3.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $3.28 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.33 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INTEREST EXPENSE FOR Q4 TOTALED $37 MILLION, AS COMPARED TO $33 MILLION IN PRIOR YEAR PERIOD.
* SEES Q1 2018 NET SALES OF $3,275 MILLION - $3,375 MILLION
* QTRLY DILUTED NET INCOME PER SHARE ATTRIBUTABLE TO APTIV $0.95
* TAX EXPENSE IN Q4 WAS $135 MILLION, RESULTING IN EFFECTIVE TAX RATE OF ABOUT 39%, COMPARED TO A TAX BENEFIT OF $4 MILLION IN PRIOR YEAR PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: