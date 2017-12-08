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BRIEF-‍Aquinox Statement On Fda Advisory Committee Meeting To Discuss Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome​
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#Healthcare
December 8, 2017 / 4:01 AM / a day ago

BRIEF-‍Aquinox Statement On Fda Advisory Committee Meeting To Discuss Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome​

Reuters Staff

1 Min Read

Aquinox Pharmaceuticals Inc:

* ‍AQUINOX STATEMENT ON FDA ADVISORY COMMITTEE MEETING TO DISCUSS INTERSTITIAL CYSTITIS/BLADDER PAIN SYNDROME​

* AQUINOX - FDA PANEL VOTED 15 TO 0 THAT PATIENTS WITH INTERSTITIAL CYSTITIS, PATIENTS WITH BLADDER PAIN SYNDROME SHOULD BE COMBINED IN CLINICAL TRIALS​

* - FDA ‍COMMITTEE‘S VOTE IS ALIGNED WITH APPROACH CO HAVE TAKEN IN AQUINOX‘S CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM FOR ROSIPTOR​

* ‍LOOK FORWARD TO ADDITIONAL INTERACTION WITH AGENCY BASED ON TODAY‘S DISCUSSION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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