FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Technology
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Science
Entertainment
The Wider Image
Regulatory News - Americas
February 22, 2018 / 9:39 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Arbutus Settles Litigation Terminating Acuitas Rights To LNP Technology

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Arbutus Biopharma Corp:

* ARBUTUS SETTLES LITIGATION, TERMINATING ACUITAS’ RIGHTS TO LNP TECHNOLOGY

* ARBUTUS BIOPHARMA CORP - ‍SETTLEMENT TERMINATES ACUITAS’ RIGHT TO USE OR SUBLICENSE OUR LNP TECHNOLOGY GOING FORWARD​

* ARBUTUS BIOPHARMA - ‍SETTLEMENT STIPULATES THAT 4 NON-EXCLUSIVE VIRAL VACCINE SUBLICENSES PREVIOUSLY GRANTED TO MODERNA ARE ONLY SUBLICENSES TO SURVIVE​

* ARBUTUS BIOPHARMA - LITIGATION INITIATED BY ACUITAS THERAPEUTICS ON OCT. 25, 2016 IN SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA HAS BEEN SETTLED BEFORE TRIAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.