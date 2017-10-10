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BRIEF-ARCH BIOPARTNERS INITIATES MANUFACTURING PROCESS FOR METABLOK
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#Regulatory News - Americas
October 10, 2017 / 10:49 AM / in 9 days

BRIEF-ARCH BIOPARTNERS INITIATES MANUFACTURING PROCESS FOR METABLOK

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - Arch Biopartners Inc:

* ARCH BIOPARTNERS INITIATES MANUFACTURING PROCESS FOR METABLOK

* ARCH BIOPARTNERS - ENGAGED CSBIO TO BEGIN MANUFACTURING PROCESS FOR METABLOK DRUG CANDIDATE FOR TREATING INFLAMMATION, CANCER METASTASIS AND SEPSIS​

* ARCH BIOPARTNERS INC - ‍ARCH IS PLANNING A PHASE I HUMAN TRIAL TO EVALUATE METABLOK‘S SAFETY AND PHARMACOKINETIC PROFILE​

* ARCH BIOPARTNERS INC- ‍INVESTIGATIONAL NEW DRUG (IND) APPLICATION TO U.S. FDA IS CURRENTLY BEING PREPARED BY METABLOK TEAM FOR SUBMISSION IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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