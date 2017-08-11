BRIEF-Archos reports H1 EBITDA loss of 2.4 million euros

Aug 11 (Reuters) - ARCHOS SA:
* H1 RECURRING OPERATING LOSS EUR 3.3 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 0.5 MILLION YEAR AGO
* MARKET WAS PARTICULARLY DIFFICULT IN FRANCE AND GERMANY IN H1
* H1 EBITDA LOSS EUR 2.4 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 1.6 MILLION YEAR AGO
* FACED WITH DIFFICULT H1, CO PUT IN PLACE ACTION PLAN TO BOOST SALES AND IMPROVE PROFITABILITY
* H1 NET LOSS EUR 4.6 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 0.5 MILLION YEAR AGO
* FACED WITH DIFFICULT H1, CO PUT IN PLACE SAVINGS PLAN OF ABOUT 10 PERCENT OF OPERATING COST Further company coverage: (Gdynia Newsroom)