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BRIEF-Archrock Partners Lp's General Partner Enters Into Amendment To First Amended, Restated Agreement Of Limited Partnership Of APLP
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December 22, 2017 / 5:37 PM / 4 days ago

BRIEF-Archrock Partners Lp's General Partner Enters Into Amendment To First Amended, Restated Agreement Of Limited Partnership Of APLP

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Archrock Partners Lp:

* ARCHROCK PARTNERS LP - ARCHROCK GENERAL PARTNER, L.P. ENTERED INTO AMENDMENT NO. 2 TO FIRST AMENDED, RESTATED AGREEMENT OF LIMITED PARTNERSHIP OF APLP

* ARCHROCK PARTNERS LP - AMENDMENT TO MAKE CERTAIN REVISIONS IN RESPONSE TO CHANGES TO INTERNAL REVENUE CODE ENACTED BY BIPARTISAN BUDGET ACT OF 2015

* ARCHROCK PARTNERS LP - AMENDMENT ALSO UPDATED PARTNERSHIP‘S NAME, CHANGING PARTNERSHIP‘S NAME FROM EXTERRAN PARTNERS, L.P. TO ARCHROCK PARTNERS, L.P Source text for Eikon: Further company coverage:

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