BRIEF-Archrock Partners Posts Q4 EPS Of $0.04

Feb 22 (Reuters) - Archrock Partners Lp:
* ARCHROCK PARTNERS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* ARCHROCK - IN 2018, ARCHROCK & ARCHROCK PARTNERS EXPECT TO INVEST $200 TO $220 MILLION OF GROWTH CAPITAL INTO HIGH DEMAND LARGE HORSEPOWER UNITS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08, REVENUE VIEW $142.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY NET INCOME, EXCLUDING ITEMS $0.10 PER DILUTED COMMON UNIT Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)